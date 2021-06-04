Защитник «Спортинга» Валентен Розье не перейдёт в «Спартак». Агент французского футболиста Никлас Деуизи заявил, что «красно-белые» не обращались по поводу возможности такого трансфера.

«Нет, «Спартак», как и другие клубы из России не обращались к нам», - сказал агент.

В то же время сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что Валентен Розье не будет рассматривать предложения из России, даже если таковые поступят. Французский футболист может остаться в Турции, если «Спортинг» и «Бешикташ» договорятся об условиях выкупа. В сезоне 2020/2021 Розье играл за турецкий клуб на правах аренды.