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04 Июня 2021, 17:34,
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Защитник «Спортинга» Валентен Розье не перейдёт в «Спартак». Агент французского футболиста Никлас Деуизи заявил, что «красно-белые» не обращались по поводу возможности такого трансфера.
«Нет, «Спартак», как и другие клубы из России не обращались к нам», - сказал агент.
В то же время сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что Валентен Розье не будет рассматривать предложения из России, даже если таковые поступят. Французский футболист может остаться в Турции, если «Спортинг» и «Бешикташ» договорятся об условиях выкупа. В сезоне 2020/2021 Розье играл за турецкий клуб на правах аренды.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Валентен Розье