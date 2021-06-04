​Бельгийский нападающий может перебраться в российский чемпионат

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», нападающий французского «Валансьена» Баптист Гийом оказался в сфере интересов нескольких клубов из России. Представители этих клубов уже контактировали с «Валансьеном» по поводу возможного трансфера.

В 29 матчах завершившегося сезона Гийом забил 11 голов в Лиге 2. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего нападающего в 1,6 миллиона евро.

Баптист Гийом выступает за «Валансьен» вот уже два года. В общей сложности бельгийский форвард забил за команду 17 голов в 55 поединках.