​«Спартак» может купить игрока «Спортинга», решение за Виторией

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04 Июня 2021, 15:33,
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Правый защитник «Спортинга» Валентен Розье покинет клуб в летнее трансферное окно, поскольку главный тренер команды Рубен Аморим не рассчитывает на футболиста. Как сообщает A Bola, подписать 24-летнего француза может «Спартак».
По данным источника, «Спартак» давно следит за Розье и будет готов сделать предложение, если сделку одобрит новый главный тренер команды Руй Витория. Речь может пойти о сумме трансфера в 5 миллионов евро.
Отметим, что в сезоне 2020/2021 Валентен Розье выступал на правах аренды за «Бешикташ». Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 7,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Валентен Розье