​«Спартак» может купить игрока «Спортинга», решение за Виторией

Правый защитник «Спортинга» Валентен Розье покинет клуб в летнее трансферное окно, поскольку главный тренер команды Рубен Аморим не рассчитывает на футболиста. Как сообщает A Bola, подписать 24-летнего француза может «Спартак».

По данным источника, «Спартак» давно следит за Розье и будет готов сделать предложение, если сделку одобрит новый главный тренер команды Руй Витория. Речь может пойти о сумме трансфера в 5 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне 2020/2021 Валентен Розье выступал на правах аренды за «Бешикташ». Эксперты из transfermarkt оценивают игрока в 7,5 миллиона евро.