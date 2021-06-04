​Комличенко близок к переходу в «Ростов»

Форвард Николай Комличенко близок к переходу из «Динамо» в «Ростов». Речь идёт об аренде на ближайший сезон с правом выкупа. Переговоры по этой сделке находятся на финишной прямой, о чём через Telegram-канал сообщил журналист Нобель Арустамян.

Отмечается, что сам Николай Комличенко готов к трансферу после потери стабильного места в основном составе «Динамо».

В завершившемся чемпионате России Николай Комличенко провёл 25 матчей и забил 4 гола. «Динамо», как известно, финишировало на седьмой позиции в Премьер-лиге и не выступит в еврокубках.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Николая Комличенко в 3,5 миллиона евро.