​Слуцкий пробил первый пенальти на строящемся стадионе «Бомбонера»

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04 Июня 2021, 14:33,
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В рамках проекта «СЛУга футбола» наставник «Рубина» Леонид Слуцкий строит стадион для футбольной школы в своём родном Волгограде. В пятницу известный российский тренер впервые побывал на строящейся арене. Он проконтролировал процесс строительства и даже исполнил первый пенальти.
Напомним, что Леониду Слуцкому в начале мая исполнилось 50 лет. С «Рубином» специалист работает в течение последних полутора сезонов. По итогам завершившегося сезона 2020/2021 казанцы заняли 4 место в Премьер-лиге и получили билет в третий по рангу еврокубковый турнир – Лигу конференций.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий