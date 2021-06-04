​Слуцкий пробил первый пенальти на строящемся стадионе «Бомбонера»

В рамках проекта «СЛУга футбола» наставник «Рубина» Леонид Слуцкий строит стадион для футбольной школы в своём родном Волгограде. В пятницу известный российский тренер впервые побывал на строящейся арене. Он проконтролировал процесс строительства и даже исполнил первый пенальти.

Напомним, что Леониду Слуцкому в начале мая исполнилось 50 лет. С «Рубином» специалист работает в течение последних полутора сезонов. По итогам завершившегося сезона 2020/2021 казанцы заняли 4 место в Премьер-лиге и получили билет в третий по рангу еврокубковый турнир – Лигу конференций.