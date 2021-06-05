«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели

Меньше недели осталось до старта чемпионата Европы по футболу. Сборные команды перешли на стадию товарищеских матчей, с футбольных полей новостей совсем немного. Зато за их пределами работа кипит. Несколько трансферов в России и Европе успели совершить до Евро, к более звёздным игрокам пока только прицениваются. «Евро-футбол.ру» резюмирует, что произошло на трансферном рынке за прошлую неделю. Как обычно, самые горячие, свершившиеся и «не очень» переходы в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Три полузащитника покидают Москву, а ЦСКА хочет сохранить Дзагоева

Контракт Алана Дзагоева завершается 30 июня и ЦСКА уже предложил футболисту новое соглашение, но футболисту предстоит серьёзно подумать. «Армейцы» перестраховались, выдав Алану контракт с отличной зарплатой (1,2 млн евро), но выплачена она будет лишь в том случае, если Дзагоев сыграет 70 процентов матчей. Для травматичного Алана – цифра очень серьёзная. Такой интересный контракт, когда не всё зависит от футболиста.

Теперь о тех полузащитниках, кого Москва точно потеряет. Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке заявил, что клуб выкупить Максимилиана Филиппа у московского «Динамо». Как утверждают местные СМИ, сумма выкупа составит 11 миллионов евро. Напомним, что приезжал Филипп за 20 миллионов. Этот сезон Максимилиан на правах аренды провёл в «Вольфсбурге», за 24 матча отличившись 5 раз. Немецкий клуб его игра вполне устроила.

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«Вест Хэм» завершает сделку по трансферу Алекса Крала. В Англии сообщают, что перехода чешского полузащитника уже не избежать. «Спартак» получит 23 миллиона евро. Два года назад «красно-белые» приобрели чеха у «Славии» за 12 миллионов. Официально подтверждена аренда Гуса Тиля, отправившегося в «Фейеноорд». Для начала «красно-белые» продлили контракт с полузащитником из Нидерландов, а затем отпустили его в Эредивизи. Следующий сезон Тиль проведёт на родине, «Фейеноорд» обещает, что Гус будет много играть – если полузащитник проведёт меньше половины официальных матчей, то в январе «Спартак» сможет вернуть игрока из аренды.

«Краснодар» разочаровался в Шапи

Кажется, молодые таланты «Краснодара» так и не победили звёздную болезнь. Игнатьев пропал в «Рубине», Уткин – в пучинах самого «Краснодара», а Шапи вовсе продаётся. Только Матвей Сафонов не подводит, добрался до первой сборной России. Российские инсайдеры утверждают, что «Краснодар» больше не намерен возиться с Шапи и готов продать его этим летом. Более того, очень хочет продать его этим летом и уже присмотрел замены. «Быки» намерены выкупить либо Максима Глушенкова из «Спартака», либо Дениса Макарова из «Рубина».

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Тем временем, «Краснодар» продлил контракт с капитаном Александром Мартыновичем, а вот Бабурина и Маркова постигла другая участь. Егор возвращается в «Ростов» в связи с досрочным расторжением аренды, а Евгений покидает клуб из-за расторжения контракта.

Европейские чемпионаты

«Боруссия» Дортмунд купила Кобеля

Очень перспективная фамилия для шуток, но она-то и затмевает тот факт, что дортмундская «Боруссия» приобрела третьего швейцарского голкипера. Почему с таким фанатизмом «шмели» скупают вратарей именно из этой страны – непонятно. Вроде Бюрки и Хитц топ-голкиперами не значатся. Но факт остаётся фактом, «Боруссия» выложила 15 миллионов евро за 23-летнего голкипера «Штутгарта», пополнив и без того плотную вратарскую линию.

И опять голкипер: борьба за Доннарумму

Продолжая вратарскую тему нельзя обойти стороной главный лот этого лета. Райола не смог прогнуть «Милан» на сумасшедшие контрактные траты своего воспитанника и уже 30-го июня Джанлуиджи станет свободным агентом. Делят этот «пирог» уже сейчас. «Ювентус» и «Барселона» называются главными фаворитами, но их тоже отпугивает непомерная зарплата Доннаруммы. Ворвался в гонку «ПСЖ», готовый удовлетворить финансовые аппетиты итальянца, но сначала тому придётся уйти в аренду – Кейлор Навас не отдаст пост номер один.

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Жозе Моуринью лично звонил Доннарумме и звал в «Рому», но Джанлуиджи хочет играть в Лиге чемпионов. Очень сложно будет итальянцу найти клуб по всем запросам. Контракт его потянут не все топ-клубы, а шейхи ждут только с дальнейшей арендой.