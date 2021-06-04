«Спартак» нашёл замену Кралу

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04 Июня 2021, 13:45,
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Московский «Спартак» работает над усилением средней линии. Как сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари, «красно-белые» планируют оформить трансфер бразильского полузащитника Бруно Гомеса, правами на которого владеет «Васко да Гама».
Вице-чемпион России рассматривает 20-летего бразильца в качестве замены Алексу Кралу. Чешского хавбека хочет подписать лондонский «Вест Хэм».
Гомес - воспитанник академии «Васко да Гама». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.
В текущем сезоне Бруно провел семь поединков, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Алекс Крал, Бруно Гомес