«Спартак» нашёл замену Кралу

Московский «Спартак» работает над усилением средней линии. Как сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари, «красно-белые» планируют оформить трансфер бразильского полузащитника Бруно Гомеса, правами на которого владеет «Васко да Гама».

Вице-чемпион России рассматривает 20-летего бразильца в качестве замены Алексу Кралу. Чешского хавбека хочет подписать лондонский «Вест Хэм».

Гомес - воспитанник академии «Васко да Гама». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2023 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Бруно провел семь поединков, но голевыми действиями не отметился.