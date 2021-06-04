Судья Васильев пожизненно отстранён от работы на матчах РПЛ

Подошла к завершению проверка РФС в отношении судьи Станислава Васильева. Как информирует издание «Рейтинг Букмекеров», было принято решение о дисквалификации рефери. Васильев больше не сможет обслуживать поединки РПЛ.

Станислав начал работать на профессиональном уровне в 2008 году. Длительный период времени арбитр провел в ПФЛ и молодежном первенстве России.

В сезоне-2013/2014 Васильев впервые был включен в списки судей первенства ФНЛ. В элитном дивизионе чемпионата России судья начал работать с сезона-2018/2019. На его счету 32 матча в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что Васильев попал под проверку из-за грубой ошибки в поединке между «Ротором» и «Ахматом». Судья не назначил явный пенальти в ворота волгоградцев.