«Вест Хэм» и «Спартак» продвинулись в переговорах по трансферу Крала

Лондонский «Вест Хэм» по-прежнему заинтересован в услугах чешского хавбека Алекса Крала, ныне выступающего за московский «Спартак».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, стороны продвинулись в переговорном процессе по трансферу 23-летнего исполнителя. Английский клуб предлагает полузащитнику долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

Ранее сообщалось о готовности «молотобойцев» заплатить 23 миллиона евро за переход Крала.

В минувшем розыгрыше чемпионата России Алекс провел 29 поединков, записав на свой счет пять голевых передач. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.