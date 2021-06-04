Голкипер «Зенита» Васютин получил серьёзную травму

Голкипер петербургского «Зенита» Александр Васютин, ныне выступающий на правах аренды за шведский клуб «Юргорден», получил серьезную травму.

Как сообщает пресс-служба клуба, вратарь уже перенес операцию. Характер травмы шведский пока не раскрывается. На полное восстановление Васютину потребуется около шести месяцев.

Напомним, что Александр перебрался в «Юргорден» 11 февраля текущего года. Шведы оформили аренду голкипера до конца 2021 года с возможностью последующего выкупа.

В нынешнем сезоне чемпионата Швеции 26-летний россиянин провел семь поединков, в которых пропустил четыре гола. В четырех играх голкипер сохранил свои ворота на замке.