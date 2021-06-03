Салихова - о женщинах в футболе: «Они мастерски делают ставку на будущее»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна завела личный телеграм-канал.

Первым сообщением Заремы Салиховой стал небольшой текст о сексизме как в обществе, так и отдельно в футболе. По мнению Салиховой, общественность не любит женщин в футболе потому, что их действия не соответствуют ожиданиям мужчин. Бывшая модель уверена, что людям пора перестать жить в пещере, и женщины сами способны выбирать род деятельности.

Журналист Василий Конов подтвердил, что Зарема Салихова появилась в «Телеграме». В других социальных сетях Салихова не замечена.

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков считает, что Салихова ещё может вернуться в руководство клуба.