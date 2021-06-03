Футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес получил российское гражданство

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес стал гражданином России.

Как пишет на своей странице в «Инстаграм» сам футболист, ему приятно получить российское гражданство после пяти лет проживания в такой великой стране. Рамирес гордится быть россиянином и благодарит всех болельщиков, клуб и органы власти.

Рамирес уже заигран за сборную Эквадора, поэтому не сможет выступать за национальную команду России.

В декабре 2016 года Рамирес перешёл из «Ференцвароша» в «Краснодар», который стал основным клубом защитника в карьере. Новоиспечённый россиянин провёл за «быков» 96 игр, что больше, чем за все остальные команды в биографии.