Ташаев покинул «Спартак»

Российский полузащитник Александр Ташаев расстался с московским «Спартаком».

Как пишет официальный сайт клуба, обе стороны не были готовы продолжить сотрудничество. Тем не менее, «красно-белые» желают удачи Ташаеву в дальнейшей карьере.

Ташаев пришёл в московский «Спартак» в 2018 году, но провёл за команду только 20 матчей. За три сезона в коллективе игрок побывал в аренде в казанском «Рубине» и выступал за вторую команду «Спартака».

Первым профессиональным клубом Ташаева было московское «Динамо», за которое футболист отыграл 76 матчей.

Дальнейшая судьба полузащитника пока что не известна.