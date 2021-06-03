Московское «Динамо» обсуждает трансфер игрока «Милана»

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03 Июня 2021, 21:39,
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Защитник «Милана» Диего Лаксальт может стать игроком московского «Динамо».
Год назад Лаксальт заинтересовал сразу три российских клуба - «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». Ни с одним из трёх коллективов «Милан» не договорился.
Спустя год агент футболиста подтверждает для Sport24, что «Динамо» уже вышло на клуб с предложением о покупке Лаксальта.
В среду стало известно, что «Динамо» собирается провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года. Главной целью команды является привлечение более возрастных игроков, на фоне которых будут прогрессировать молодые футболисты.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Милан, Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Лаксальт