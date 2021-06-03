Московское «Динамо» обсуждает трансфер игрока «Милана»

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может стать игроком московского «Динамо».

Год назад Лаксальт заинтересовал сразу три российских клуба - «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». Ни с одним из трёх коллективов «Милан» не договорился.

Спустя год агент футболиста подтверждает для Sport24, что «Динамо» уже вышло на клуб с предложением о покупке Лаксальта.

В среду стало известно, что «Динамо» собирается провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года. Главной целью команды является привлечение более возрастных игроков, на фоне которых будут прогрессировать молодые футболисты.