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Московское «Динамо» обсуждает трансфер игрока «Милана»

03 Июня 2021, 21:39,

Защитник «Милана» Диего Лаксальт может стать игроком московского «Динамо». 

Год назад Лаксальт заинтересовал сразу три российских клуба - «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». Ни с одним из трёх коллективов «Милан» не договорился. 

Спустя год агент футболиста подтверждает для Sport24, что «Динамо» уже вышло на клуб с предложением о покупке Лаксальта. 

В среду стало известно, что «Динамо» собирается провести масштабную трансферную кампанию летом 2021 года. Главной целью команды является привлечение более возрастных игроков, на фоне которых будут прогрессировать молодые футболисты. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Лаксальт
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