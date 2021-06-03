Мамаев и Кокорин не смогли оспорить свой приговор

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драки в центре Москвы, за что в итоге были осуждены на полтора года тюремного заключения. Через год футболисты вышли на свободу по УДО и затем пытались добиться отмены приговора.

В четверг второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Мамаеву и Кокорину в удовлетворении кассационных жалоб. Об этом пресс-служба суда сообщила ТАСС.

В 2018 году Александр Кокорин играл в «Зените», а после выхода на свободу защищал цвета «Сочи», «Спартака» и «Фиорентины». Павел Мамаев играл в «Краснодаре», но клуб расторг контракт, в итоге футболист оказался в «Ростове».