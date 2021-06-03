Ненахов сменил «Ахмат» на «Локомотив»

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов возвращается в Москву. 22-летний футболист подписал контракт с «Локомотивом». Сделка рассчитан на ближайшие три года.

«Я рад стать частью «Локомотива». Для меня переход в клуб с большими амбициями — новый вызов в карьере», - заявил Ненахов клубной пресс-службе.

Максим Ненахов является воспитанником московского «Динамо». В его карьере были арендные отрезки в «Тюмени» и хабаровском СКА. Позапрошлым летом Ненахов оказался в «Роторе», а спустя полгода перебрался в Грозный. В прошлом сезоне футболист провел 31 матч и трижды ассистировал одноклубникам.