Агент Чистякова не стал комментировать трансфер Прохина в обратном направлении

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, Андрей Талаев, поделился подробностями подписания контракта 27-летнего футболиста. Ранее клубный сайт питерского клуба сообщил о сделке на четыре сезона.

- Предложения от других клубов были, но Дмитрий был не готов ничего рассматривать. Он был настроен перейти именно в «Зенит», - приводит слова представителя футболиста «Спорт-Экспресс».

Также была информация о том, что в обратном направлении отправляется другой защитник Данила Прохин (20 лет), но Талаеву об этом ничего не известно, по крайней мере, в контракте Чистякова не упоминается Прохин .