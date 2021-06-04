Унаи Эмери: тренер одного турнира

Очень часто можно услышать выражение «Кубковая команда». К таковой команде можно отнести московский «Локомотив» эпохи 1990-х годов. «Железнодорожники» регулярно выигрывали Кубок России даже при гегемонии московского «Спартака». Удачно они выступали и в Кубке Кубков. Но речь идёт про команду, а в конце мая этого года появилось новое понятие — «Тренер одного турнира». Унаи Эмери в четвёртый раз выиграл Лигу Европы и по праву заслужил это звание. Почему у испанца получается выигрывать только этот турнир? Давайте разбираться.

В бытность свою игроком добиться успехов у полузащитника Эмери не получалось. Большую часть карьеры он провёл в Сегунде и Сегунде Б, сыграв в Ла Лиге только пять матчей в составе «Реала Сосьедада». Поэтому фиксируем первую причину – стремление к завоеванию титулов. Но кто бы мог подумать в 2012 году, что Унаи Эмери будет брать по одному титулу минимум за сезон. Почему в 2012-м? Да потому что в тот год испанец пришёл в московский «Спартак», чтобы привести к победам «красно-белых». Однако за полгода работы набрал 46% очков, получил прозвище от Артёма Дзюбы и ушёл в «Севилью». И вот она вторая причина – найти свою команду.

С первой же попытки Эмери привёл «Севилью» к титулу победителя Лиги Европы. Успех удалось повторить в сезонах 2014/15 и 2015/16. Длинный этап чемпионата и недельный цикл подготовки (а то и реже) не позволяет настраивать Эмери своих подопечных на соперника. Причина номер три – настрой на победу в ответственный момент. Лига Европы, как и любой кубковый турнир, требует выкладки в каждой встрече. «Барселона», «Реал» и «Атлетико» не позволили Унаи взять внутренний Кубок. Как только соперники стали чуть слабее или вровень, тут-то Эмери и взял Кубки национальных стран. Для этого пришлось сменить клуб. Испанец оказался во французском «ПСЖ».

За два года пребывания в Париже удалось по два раза выиграть Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок. Вместе с тем Эмери выиграл титул чемпиона Франции. Последний факт является исключением и лишь подтверждает «кубковую составляющую» тренера Эмери. Стоит отметить, что испанец мог бы стать автором уникального рекорда, выиграй он финал Лиги Европы у «Челси», будучи тренером лондонского «Арсенала» в 2019 году, но поражение 1:4 вписало в историю Эмери и серебряную медаль его любимого турнира. Исправиться, как вы понимаете, удалось через два года. Ждём пятой, юбилейной, победы в будущем сезоне?

Константин Лицин