Чистяков окончательно сменил «Ростов» на «Зенит»

Футбольные клубы «Зенит» и «Ростов» достигли соглашения о переходе воспитанника «сине-бело-голубых» Дмитрия Чистякова. Контракт с игроком рассчитан на 4 года. Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.

Дмитрию Чистякову 27 лет. Карьеру он начинал в Санкт-Петербурге, но за основу так и не сыграл, защищая цвета второй команды, а также играя в армянской «Мике» на правах аренды. После этого были отрезки карьеры в «Шиннике», «Тамбове» и «Ростове». Именно у «Ростова» игрок был арендован «Зенитом» в 2020 году, после чего подписал полноценный контракт с коллективом Сергея Семака.