Агент Клаудиньо отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку

Одним из потенциальных летних новичков «Зенита» может стать полузащитник «Брагантино» Клаудиньо Родригес. Сообщалось о том, что чемпионы России готовы выложить за игрока порядка 15 млн евро.

Фернандо Гарсия, агент Клаудиньо, а также полузащитника «Зенита» Малкома, отреагировал на новость об интересе команды Сергея Семака к Клаудиньо.

- На данный момент «Зенит» не присылал никаких предложений по Клаудиньо. Также могу сказать, что и со мной не было разговоров об этом, - заявил Фернандо Гарсия в эксклюзивном журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Клаудиньо 24 года. В Аргентине уверены, что он также интересен «Роме» и «РБ Лейпцигу».