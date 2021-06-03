Депутат Лебедев - о Сухине: «За такие вещи во дворе в моем детстве били морду»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает логичным уход Станислава Сухины с должности начальника «Локомотива». Лебедев, который болеет за «железнодорожников», считает, что функционер не приносил пользы команды и запомнится только визитом в судейскую комнату, из-за чего его команде пришлось играть с «Динамо» на нейтральном поле.

- Если бы не его идиотское поведение, мы могли попасть в Лигу чемпионов… За такие вещи во дворе в моем детстве били морду, - приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».

Случившееся тогда депутат охарактеризовал кратко и емко: «подстава».

Напомним, что «Локомотив» благодаря финишному спурту претендовал на место в Лиге чемпионов, но в концовке пропустил вперед «Спартак».