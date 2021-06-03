Депутат Лебедев - о Сухине: «За такие вещи во дворе в моем детстве били морду»

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03 Июня 2021, 16:42,
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Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает логичным уход Станислава Сухины с должности начальника «Локомотива». Лебедев, который болеет за «железнодорожников», считает, что функционер не приносил пользы команды и запомнится только визитом в судейскую комнату, из-за чего его команде пришлось играть с «Динамо» на нейтральном поле.
- Если бы не его идиотское поведение, мы могли попасть в Лигу чемпионов… За такие вещи во дворе в моем детстве били морду, - приводит слова Лебедева «Спорт-Экспресс».
Случившееся тогда депутат охарактеризовал кратко и емко: «подстава».
Напомним, что «Локомотив» благодаря финишному спурту претендовал на место в Лиге чемпионов, но в концовке пропустил вперед «Спартак».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Игорь Лебедев, Станислав Сухина