Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Соболев: «В детстве нам говорили: «Ребята, вы можете играть в «Челси», если будете усердно работать»

03 Июня 2021, 16:18,

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о себе британским любителям футбола. 24-летний игрок в детстве равнялся на земляка Алексея Смертина, который блистал в Европе.

- Нам всегда говорили: «Ребята, вы можете играть в «Челси», если будете усердно работать». Я всегда хотел быть футболистом. Это моя мечта, и я не сдавался, - заявил Соболев the Guardian.

Александр Соболев отметил поддержку матери, которая говорила: «Ты будешь играть в «Спартаке» и в сборной».

Переход в «Крылья Советов» «снес мне башню. Я думал, что я в порядке, всё круто, у меня большая зарплата. Но почему я не играю? Я спорил с тренером, партнерами. Я не старался на тренировках, купил «Порше». Я был молод и мечтал о таких машинах. Наверное, это было глупо. Сейчас хочу продать эту машину».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
«Третий тайм». Владимир Рыков. Выпуск от 02.06.2021
1 1
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
«Человек из футбола». Сергей Овчинников. Выпуск 3
1 1
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
«Тотальный футбол»: Финал Лиги чемпионов и Лиги Европы
1 1
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
«Инсайдеры»: Тимофей Бердышев. Выпуск от 29.05.2021
1 1
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
«Мир бильярда». Выпуск от 29.05.2021
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей