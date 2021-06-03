Соболев: «В детстве нам говорили: «Ребята, вы можете играть в «Челси», если будете усердно работать»

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о себе британским любителям футбола. 24-летний игрок в детстве равнялся на земляка Алексея Смертина, который блистал в Европе.

- Нам всегда говорили: «Ребята, вы можете играть в «Челси», если будете усердно работать». Я всегда хотел быть футболистом. Это моя мечта, и я не сдавался, - заявил Соболев the Guardian.

Александр Соболев отметил поддержку матери, которая говорила: «Ты будешь играть в «Спартаке» и в сборной».

Переход в «Крылья Советов» «снес мне башню. Я думал, что я в порядке, всё круто, у меня большая зарплата. Но почему я не играю? Я спорил с тренером, партнерами. Я не старался на тренировках, купил «Порше». Я был молод и мечтал о таких машинах. Наверное, это было глупо. Сейчас хочу продать эту машину».