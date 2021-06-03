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«Спартаку» надо продать Крала. Объясняем почему

03 Июня 2021, 16:15,

Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм» этим летом. Сообщается, что игрок уже согласовал с лондонцами условия перехода. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» уверено, что «Спартаку» надо продавать чеха.

Давно ходят разговоры, что Алекс Крал может уехать в Англию. Более того, всё это время главным претендентом на хавбека «Спартака» называется «Вест Хэм». Этим летом слухи эти могут стать реальностью, и «красно-белые», кажется, должны воспользоваться моментом и отправить Крала в Лондон.

За два года в России чех оставил двоякое впечатление. С одной стороны, было заметно, что Крал — хорошо обученный футболист. Несколько его голевых передач по-настоящему помогли «Спартаку» в минувшем сезоне. Тем не менее чех не стал каким-то системообразующим футболистом команды.

Крала привозили в Россию, приписывая ему качества опорного полузащитника, который при необходимости может сыграть в центре обороны. Однако это оказалось не совсем правдой. Крал уж точно не опорник, а его перформанс в центре обороны в матче против «Ростова» наглядно показал, что ставить в защиту чеха нельзя. В итоге получилось, что Крал по своим качествам скорее дублировал Зобнина и Умярова. При этом опорный хавбек «Спартаку» очень нужен.

Тот факт, что «Спартаку» необходим опорный хавбек, открывает двери для ухода Крала. Во-первых, новому футболисту нужно место в составе. Очевидно, что сажать на лавку Зобнина — решение плохое, но и держать в запасе чеха тоже не годится. При этом, если и покупать опорника, то им явно будет легионер, так что его надо будет вписывать в лимит. Получается, что для покупки нового футболиста в среднюю линию Крала просто необходимо продать. Добавим к этому и тот факт, что «Спартаку» на трансфер опорника понадобятся деньги, а финансовый фейр-плэй никуда не делся.

То, что кроме «Вест Хэма» других серьёзных претендентов на Крала не называется, также намекает, что чеха нельзя назвать прямо лакомым кусочком. Конечно, успешное выступление на Евро может изменить ситуацию, но это всё же допущение. В общем, на предложение «молотобойцев» надо соглашаться, и возможно, даже не дожидаясь континентального турнира.

Пожалуй, продажа Крала — это необходимый шаг для перестройки «Спартака». Для нового тренера команды Руя Витории также лучше будет начать готовить команду уже без Крала, чтобы не делать на него ставку. Правда, при этом Попову просто необходимо оперативно найти ему замену.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Спартак Москва, Алекс Крал
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Комментарии (2)
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0
k-007
03 Июня 2021, 17:22

Что значит надо? у игрока есть цена, в случаи ее предложенной клуб никак не сможет препятствовать игроку в уходе, и думаю у крала эта цена далеко не космос, даже не думаю что там больше 20 млн. Если кому он нужен - уже давно бы предложили.

0
Andreas
03 Июня 2021, 17:12

Тиля надо тоже продавать

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