«Спартак» наказали за пост «Привет, конюшня, как дела?»

После победы над ЦСКА (1:0) в дерби в концовке прошлого сезона пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» отметилась сообщением «Привет, конюшня, как дела?». Также был еще один некорректный пост в соцсети.

«Армейцы» пожаловались на действия противника в Российский футбольный союз, и в четверг 3 июня комитет по этике РФС принял решение выписать «красно-белым» штраф в размере 60 тысяч рублей и вынес замечание. В пресс-службе «Спартака» отметили, что не будут подавать апелляцию на этот вердикт.

Добавим, что англоязычная версия «Твиттера» «Спартак» регулярно взрывает медиа-пространство, например, шутками о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.