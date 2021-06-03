«Локомотив» уволил Сухину и врачей первой команды

Московский «Локомотив» принял решение о расставании со Станиславом Сухиной, являющимся начальником команды. Об этом информирует издание Sport24.

Также источник рапортует, что «железнодорожников» покинут доктор Никита Карлицкий и другие члены медштаба первой команды.

Ранее Сухина являлся футбольным рефери, он обслуживал поединки чемпионата России с 2001 по 2012 год. В «Локомотив» он устроился в 2017 году.

По итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги «железнодорожники» финишировали на третьей позиции в турнирной таблице.