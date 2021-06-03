Хабиб разместил видео своего гола, Роналдо и Савин отреагировали

Экс-боец организации UFC Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший об уходе из смешанных единоборств, разместил в своем инстаграм-аккаунте видео своего гола.

«Кто помнит Роналдо 2008 года? Чуть набравший, но все же с порохом», - гласит подпись под публикацией.

В комментариях под видео отметились экс-нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо и популярный блогер Евгений Савин, который является автором канала «Красава» на Youtube.

Бразилец прокомментировал видео эмодзи с изображением аплодисментов, а Савин подшутил над Хабибом, написав следующее: «Опять повар в воротах?».