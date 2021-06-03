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«Зенит» предлагает 15 млн евро за Клаудиньо

03 Июня 2021, 12:50,

Хавбек «Брагантино» Клаудиньо Родригес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, об этом информирует UOL. Заинтересованность в услугах 24-летнего исполнителя проявляет петербургский «Зенит».

«Сине-бело-голубые» хотят подписать Клаудиньо в летнее трансферное окно. Руководство чемпиона России готово выделить на покупку игрока порядка 15 миллионов евро. В сделку могут быть включены различные бонусы.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Родригеса хотят «Рома» и «РБ Лейпциг».

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в третий раз подряд.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Трансферы футбола - лето 2021, Клаудиньо
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