«Зенит» предлагает 15 млн евро за Клаудиньо

Хавбек «Брагантино» Клаудиньо Родригес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, об этом информирует UOL. Заинтересованность в услугах 24-летнего исполнителя проявляет петербургский «Зенит».

«Сине-бело-голубые» хотят подписать Клаудиньо в летнее трансферное окно. Руководство чемпиона России готово выделить на покупку игрока порядка 15 миллионов евро. В сделку могут быть включены различные бонусы.

Ранее СМИ сообщали, что подписать Родригеса хотят «Рома» и «РБ Лейпциг».

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в третий раз подряд.