В «Спартаке» отреагировали на возможный трансфер Жоау Мариу

Сегодня, 3 июня, появилась информация об интересе московского «Спартака» к португальскому полузащитнику Жоау Мариу, известному в России по выступлениям за «Локомотив». Эту новость прокомментировал представитель «красно-белых» Антон Фетисов.

«Это все слухи. Не стоит обращать внимания», - передает слова Фетисова издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Мариу выступал за лиссабонский «Спортинг» на правах аренды. Он провел 34 встречи, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 12 миллионов евро.