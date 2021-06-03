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У московского «Динамо» появился конкурент в борьбе за Година

03 Июня 2021, 08:49,

У московского «Динамо» появился конкурент в борьбе за опытного уругвайского защитника Диего Година. Об этом в своем «Твиттере» проинформировал журналист Николо Скира.

Инсайдер рапортует, что заинтересованность в услугах 35-летнего футболиста проявляет аргентинский клуб «Тальерес».

В настоящий момент Диего является игроком «Кальяри». Защитник хотел бы и дальше выступать за итальянцев, однако руководство клуба планирует разгрузить зарплатную ведомость путем продажи уругвайца.

В прошлом сезоне Годин сыграл в Серии А 28 матчей, забил гол и получил три предупреждения. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Годин, Тальерес
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