У московского «Динамо» появился конкурент в борьбе за Година

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03 Июня 2021, 08:49,
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У московского «Динамо» появился конкурент в борьбе за опытного уругвайского защитника Диего Година. Об этом в своем «Твиттере» проинформировал журналист Николо Скира.
Инсайдер рапортует, что заинтересованность в услугах 35-летнего футболиста проявляет аргентинский клуб «Тальерес».
В настоящий момент Диего является игроком «Кальяри». Защитник хотел бы и дальше выступать за итальянцев, однако руководство клуба планирует разгрузить зарплатную ведомость путем продажи уругвайца.
В прошлом сезоне Годин сыграл в Серии А 28 матчей, забил гол и получил три предупреждения. Его контракт рассчитан до середины 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Динамо Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Диего Годин, Тальерес