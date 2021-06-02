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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Transfermarkt представил самых подорожавших игроков РПЛ

02 Июня 2021, 23:29,

Самым перспективным активом в командах российской Премьер-лиги оказался игрок «Рубина» Оливер Абильгор, который подорожал на четыре миллиона евро. На втором месте расположился ещё один футболист казанской команды Хвича Кварацхелия, выросший в цене на три миллиона евро. Джордже Деспотович, тоже подопечный Леонида Слуцкого, вырос в цене на миллион евро. 

На третьей строчке сразу три футболиста «Зенита» - Сердар Азмун, Дуглас Сантос и Вендел. Их трансферная стоимость повысилась на два миллиона евро. 

В пятёрке оказались три представителя «Локомотива» - у Фёдора Смолова и Пабло стоимость поднялась на миллион евро. Их одноклубник Франсуа Камано оказался дороже ещё на 500 тысяч евро.

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко стал стоить больше на миллион евро.  

Также Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших футболистов РПЛ

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Локомотив Москва, Рубин
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