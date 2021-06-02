Агент: «Зенит» не собирается продавать Дриусси

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может покинуть клуб, сообщает Doble Amarilla.

Возвращение игрока в «Ривер Плейт», однако, пока не слишком вероятно ввиду того, что питерский клуб требует за него 5 млн евро. Аргентинские команды продолжают нести колоссальные убытки из-за нестихающей пандемии коронавируса, и для «Ривера» данная сумма является неподъёмной.

«Зенит» собирается продать Дриусси за 5 миллионов евро? Это полная ложь аргентинской прессы, - заявил агент Эрнан Берман в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру». - Клуб не собирается продавать Себастьяна. У него действующий контракт, и он начнет сезон в «Зените».

Сергей Румянцев