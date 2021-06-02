Московское «Динамо» собирается купить пять футболистов

В шорт-лист московского «Динамо» входят сразу пять игроков.

Руководство клуба считает, что в команде находятся слишком много молодых футболистов, поэтому в текущее трансферное окно «Динамо» постарается добавить в коллектив опытных игроков. Среди них должен быть защитник Диего Годин из «Кальяри», Магомед Оздоев из «Зенита», Фабиан Бальбуэна из «Вест Хэма», Диего Лаксальт из «Милана» и Марко Арнаутович из «Шанхай СИПГ».

Интерес «Динамо» к Диего Годину подтверждён официально.

По информации «Спорт-Экспресса», москвичи внимательно относятся к лимиту на легионеров, так что с некоторыми иностранцами в клубе готовы расстаться при условии, если все игроки из шорт-листа дадут согласие на переход.