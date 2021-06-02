Витория: «В Саудовской Аравии я работал из-за денег»

Нынешний главный тренер московского «Спартака» Руй Витория признался, что работал в клубе «Аль-Наср» из-за хорошего финансового предложения.

Португальский специалист не отрицает, что ему предложили огромную заработную плату, что стало решающим фактором в переезде в Саудовскую Аравию. При этом Витория не жалеет, что сделал выбор в пользу «Аль-Насра», ведь прочувствовал людей с другим менталитетом. Кроме того, в «Аль-Насре» была возможность бороться за трофеи, что тоже имеет значение для тренера.

Как пишет Витория в своей колонке на The Coaches Voice, ему обидно, что сотрудничество в клубом из Саудовской Аравии закончилось так быстро, но он благодарен команде и руководству.