Игрок «Зенита» подешевел больше остальных в РПЛ

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал самым подешевевшим игроком российской Премьер-лиги.

Год назад трансферная стоимость Дриусси оценивалась в 10 миллионов евро, тогда как сейчас составляет не больше 7,5 миллионов евро. Второе место среди подешевевших футболистов занимают сразу четыре футболиста, цена на которых снизилась на два миллиона евро, - Малком, Антон Миранчук, Шапи Сулейманов и Реми Кабелла.

Также Transfermarkt забрал по миллиону евро у Фёдора Чалова, Ярослава Ракицкого, Ивана Облякова, Вандерсона и Тони Вильены.

В итоге все 10 мест заняли игроки из ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».