Игрок «Зенита» подешевел больше остальных в РПЛ

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02 Июня 2021, 21:08,
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал самым подешевевшим игроком российской Премьер-лиги.
Год назад трансферная стоимость Дриусси оценивалась в 10 миллионов евро, тогда как сейчас составляет не больше 7,5 миллионов евро. Второе место среди подешевевших футболистов занимают сразу четыре футболиста, цена на которых снизилась на два миллиона евро, - Малком, Антон Миранчук, Шапи Сулейманов и Реми Кабелла.
Также Transfermarkt забрал по миллиону евро у Фёдора Чалова, Ярослава Ракицкого, Ивана Облякова, Вандерсона и Тони Вильены.
В итоге все 10 мест заняли игроки из ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Зенит, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Краснодар
Я уже ипугался... Вдруг дрочер...