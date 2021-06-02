Фукс восстановился после травмы

Бразильский игрок ЦСКА Бруно Фукс залечил повреждение, полученное в прошлом сезоне в игре против «Ахмата».

Фукс летом 2020 года перешёл в ЦСКА из «Интернасьоналя», в котором провёл 12 матчей. Переход оценивается в 9,5 миллионов евро.

В дебютном же матче за российский клуб Фукс получил травму и отсутствовал на протяжении всего сезона 2020/21.

В интервью для Sport24 агент футболиста Августо Ногейра подтвердил, что Фукс абсолютно здоров и готов к подготовке к новому сезону.

Также второго июня ЦСКА продлил контракт с ещё одним защитником Виктором Васиным.

Первый сбор «армейцы» планируют начать 16 июня.