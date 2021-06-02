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Фукс восстановился после травмы

02 Июня 2021, 20:08,

Бразильский игрок ЦСКА Бруно Фукс залечил повреждение, полученное в прошлом сезоне в игре против «Ахмата». 

Фукс летом 2020 года перешёл в ЦСКА из «Интернасьоналя», в котором провёл 12 матчей. Переход оценивается в 9,5 миллионов евро. 

В дебютном же матче за российский клуб Фукс получил травму и отсутствовал на протяжении всего сезона 2020/21. 

В интервью для Sport24 агент футболиста Августо Ногейра подтвердил, что Фукс абсолютно здоров и готов к подготовке к новому сезону. 

Также второго июня ЦСКА продлил контракт с ещё одним защитником Виктором Васиным

Первый сбор «армейцы» планируют начать 16 июня. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ЦСКА Москва, Бруно Фукс
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