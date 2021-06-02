​«Спартак» подписал молодого защитника

«Спартак» объявил о подписании контракта с 20-летним защитником Ильёй Агаповым. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца мая 2022 года.

Илья Агапов является воспитанником «Рубина». Он играл за молодёжную команду казанцев, а последние полтора года провёл в аренде в «Нефтехимике». В завершившемся сезоне Агапов провёл в первенстве ФНЛ 22 матча и записал на свой счёт один забитый мяч.

Подготовку к следующему сезону Илья Агапов начнёт со второй командой «Спартака». В настоящий момент футболист пребывает в расположении молодёжной сборной России.