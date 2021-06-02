​«Спартак» подписал молодого защитника

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02 Июня 2021, 19:53,
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«Спартак» объявил о подписании контракта с 20-летним защитником Ильёй Агаповым. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца мая 2022 года.
Илья Агапов является воспитанником «Рубина». Он играл за молодёжную команду казанцев, а последние полтора года провёл в аренде в «Нефтехимике». В завершившемся сезоне Агапов провёл в первенстве ФНЛ 22 матча и записал на свой счёт один забитый мяч.
Подготовку к следующему сезону Илья Агапов начнёт со второй командой «Спартака». В настоящий момент футболист пребывает в расположении молодёжной сборной России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Как быстро Руй прошерстил российский трансферный рынок.)))