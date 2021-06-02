​«Спартак»: Тиль продлил контракт и ушёл в «Фейеноорд»

«Спартак» на страницах своего официального сайта подтвердил переход Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах годичной аренды. При этом голландский полузащитник продлил контракт с московским клубом на один год – теперь трудовой договор рассчитан до конца мая 2024 года.

По условиям аренды, «Спартак» будет иметь возможность вернуть Гуса Тиля в свои ряды зимой, если футболист проведёт к концу календарного года менее 50% официальных игр команды. При этом в расчёт не будут браться игры, в которых Тиль не может выйти на поле по причине травмы или дисквалификации.

Напомним, «Спартак» приобрёл Гуса Тиля у АЗ летом 2019 года.