​В «Спартаке» прокомментировали информацию о желании «Вольфсбурга» купить Ларссона

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02 Июня 2021, 17:18,
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Антон Фетисов, возглавляющий в «Спартаке» департамент по коммуникациям, дал комментарий по поводу информации о том, что форварда Джордана Ларссона хочет подписать «Вольфсбург».
«Официальных предложений не поступало. Ларссон - ключевой игрок, которым клуб дорожит», - приводит слова Фетисова sport24.
Стоит сказать, что «Вольфсбург» получил билет в групповой этап Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в чемпионате Германии. «Спартак» же начнёт путь в сильнейшем клубом турнире континента с третьего раунда квалификации.
Джордан Ларссон защищает цвета «Спартака» с лета 2019 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Вольфсбург, Трансферы футбола - лето 2021, Джордан Ларссон, Антон Фетисов