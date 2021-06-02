​В «Спартаке» прокомментировали информацию о желании «Вольфсбурга» купить Ларссона

Антон Фетисов, возглавляющий в «Спартаке» департамент по коммуникациям, дал комментарий по поводу информации о том, что форварда Джордана Ларссона хочет подписать «Вольфсбург».

«Официальных предложений не поступало. Ларссон - ключевой игрок, которым клуб дорожит», - приводит слова Фетисова sport24.

Стоит сказать, что «Вольфсбург» получил билет в групповой этап Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в чемпионате Германии. «Спартак» же начнёт путь в сильнейшем клубом турнире континента с третьего раунда квалификации.

Джордан Ларссон защищает цвета «Спартака» с лета 2019 года.