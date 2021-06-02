​Агент исключает переход Ярмоленко в «Спартак» и в любой другой клуб России

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02 Июня 2021, 16:53,
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В СМИ появилась информация о том, что атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать игроком «Спартака», войдя в сделку по трансферу Алекса Крала в «Вест Хэм». Впрочем, агент украинского футболиста Вадим Шаблий в категоричной форме отрицает такой вариант.
«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», - высказался агент для сайта «Команда №1»
Напомним, что Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В завершившемся чемпионате Англии украинский вингер провёл 15 матчей и отметился одним результативным пасом на партнёра.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - лето 2021, Вадим Шаблий