​Агент исключает переход Ярмоленко в «Спартак» и в любой другой клуб России

В СМИ появилась информация о том, что атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать игроком «Спартака», войдя в сделку по трансферу Алекса Крала в «Вест Хэм». Впрочем, агент украинского футболиста Вадим Шаблий в категоричной форме отрицает такой вариант.

«Вариант с переходом Андрея Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», - высказался агент для сайта «Команда №1»

Напомним, что Андрей Ярмоленко выступает за «Вест Хэм» с лета 2018 года. В завершившемся чемпионате Англии украинский вингер провёл 15 матчей и отметился одним результативным пасом на партнёра.