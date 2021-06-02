Шиманьски продлил контракт с «Динамо»

Полузащитник Себастьян Шиманьски подписал новый контракт с «Динамо». Как сообщается на официальном сайте московского клуба, новое трудовое соглашение 22-летнего польского футболиста рассчитано на пять лет.

Себастьян Шиманьски провёл в «Динамо» уже два сезона. Москвичи приобрели полузащитника у «Легии» летом 2019 года. За этот период Шиманьски провёл за «бело-голубых» в различных соревнованиях 54 матча и записал на свой счёт 2 забитых мяча.

Напомним, что в завершившемся чемпионате России «Динамо» финишировало седьмым и не попало в еврокубки.