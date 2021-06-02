«Уфа» продлила контракт с Никитиным

«Уфа» объявила о продлении контракта с защитником Алексеем Никитиным. Условия нового трудового договора, в частности его срок, не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt говорит о том, что новый контракт 29-летнего Никитина рассчитан до конца июня 2023 года.

Алексей Никитин выступает за «Уфу» с лета 2015 года после перехода из «Амкара» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне защитник провёл за «горожан» 23 матча в различных соревнованиях.

«Уфа», напомним, сохранила место в Премьер-лиге и в следующем сезоне продолжит выступать в элитном российском дивизионе.