​Кварацхелия может перейти в клуб АПЛ, идут переговоры

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02 Июня 2021, 14:31,
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Полузащитник Хвича Кварацхелия может сменить «Рубин» на клуб английской Премьер-лиги. Как сообщает на своей страничке в Twitter грузинский журналист Лаша Кокиашвили, над трансфером Кварацхелии работает известный агент Кристиан Эмиле. В настоящий момент он ведёт переговоры с «Лидсом».
Как известно, слухи регулярно связывали Хвичу Кварацхелию с зарубежными клубами. Ранее отец футболиста заявил, что Хвича точно покинет российский чемпионат в ближайшее трансферное окно.
Добавим, что по итогам чемпионата России Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым футболистом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рубин, Лидс, Трансферы футбола - лето 2021, Хвича Кварацхелия