​Кварацхелия может перейти в клуб АПЛ, идут переговоры

Полузащитник Хвича Кварацхелия может сменить «Рубин» на клуб английской Премьер-лиги. Как сообщает на своей страничке в Twitter грузинский журналист Лаша Кокиашвили, над трансфером Кварацхелии работает известный агент Кристиан Эмиле. В настоящий момент он ведёт переговоры с «Лидсом».

Как известно, слухи регулярно связывали Хвичу Кварацхелию с зарубежными клубами. Ранее отец футболиста заявил, что Хвича точно покинет российский чемпионат в ближайшее трансферное окно.

Добавим, что по итогам чемпионата России Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым футболистом.