«Сочи» объявил о выкупе Терехова

Защитник Сергей Терехов стал полноценным футболистом «Сочи». Южане выкупили футболиста у «Оренбурга». В прошлом сезоне Терехов выступал за сочинскую команду на правах аренды.

До переезда в «Сочи» 30-летний защитник на протяжении трех сезонов выступал в составе «Оренбурга».

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Терехов провел 28 матчей, забил три гола и сделал результативную передачу. Защитник получил семь желтых карточек и один раз был удален с поля.

В прошлом сезоне чемпионата России «Сочи» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.