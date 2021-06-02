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Ярмоленко может перейти в «Спартак»

02 Июня 2021, 10:15,

Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с московским «Спартаком» по трансферу чешского хавбека Алекса Крала, об этом рапортует westhamfans.org.

По данным источника, английский клуб готов включить в сделку украинского вингера Андрея Ярмоленко. Таким образом «молотобойцы» намерены уменьшить сумму трансфера Крала.

31-летний украинец выступает в составе «Вест Хэма» с лета 2018 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея в четыре миллиона евро.

В прошлом сезоне АПЛ Ярмоленко сыграл 15 матчей и отдал голевую передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - лето 2021
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