Ярмоленко может перейти в «Спартак»

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02 Июня 2021, 10:15,
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Лондонский «Вест Хэм» ведет переговоры с московским «Спартаком» по трансферу чешского хавбека Алекса Крала, об этом рапортует westhamfans.org.
По данным источника, английский клуб готов включить в сделку украинского вингера Андрея Ярмоленко. Таким образом «молотобойцы» намерены уменьшить сумму трансфера Крала.
31-летний украинец выступает в составе «Вест Хэма» с лета 2018 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея в четыре миллиона евро.
В прошлом сезоне АПЛ Ярмоленко сыграл 15 матчей и отдал голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, Трансферы футбола - лето 2021