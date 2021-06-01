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Оздоев: «Результат дают только Месси и Роналду»

01 Июня 2021, 23:25,

Игрок сборной России Магомед Оздоев считает, что в современном мире существуют только два футболиста, которые способны в одиночку сделать результат. 

Оздоев настаивает на том, что физические кондиции - это главное не только в футболе, но и во всех других видах спорта. Потому что игроков, которые способны на индивидуальном классе принести победу, не так уж и много. Полузащитник «Зенита» выделил только Криштиану Роналду и Месси. По мнению Оздоева, даже Кевин де Брёйне не сделает результат без помощи партнёров, которая зависит от их уровня физической подготовки. 

В разговоре с Александром Муйжнеком для Sport24 Оздоев сказал, что и Азар не может решать ход встречи без одноклубников. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Магомед Оздоев
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