Широков о Сёмине: «А что он так тренирует, что игроки даже не устают?»

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01 Июня 2021, 23:13,
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Бывший футболист Роман Широков прокомментировал слова девушки действующего игрока «Аталанты» Алексея Миранчука о том, что в отличие от тренировок в «Локомотиве», в Италии полузащитник сильно устаёт.
Широков ответил, что уже давно говорит о необходимом повышении уровня тренировок для российских команд, что нужно демонстрировать более высокие скорости, которые требует современный футбол.
В интервью для Сергея Егорова Широков сам спросил у журналиста, почему корреспондент ранее называл Юрия Сёмина отличным тренером, если его игроки даже не устают на тренировках.
Юрий Сёмин покинул «Локомотив» в 2020 году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Юрий Сёмин, Роман Широков