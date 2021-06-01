Широков о Сёмине: «А что он так тренирует, что игроки даже не устают?»

Бывший футболист Роман Широков прокомментировал слова девушки действующего игрока «Аталанты» Алексея Миранчука о том, что в отличие от тренировок в «Локомотиве», в Италии полузащитник сильно устаёт.

Широков ответил, что уже давно говорит о необходимом повышении уровня тренировок для российских команд, что нужно демонстрировать более высокие скорости, которые требует современный футбол.

В интервью для Сергея Егорова Широков сам спросил у журналиста, почему корреспондент ранее называл Юрия Сёмина отличным тренером, если его игроки даже не устают на тренировках.

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» в 2020 году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.