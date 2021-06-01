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Широков: «Зарема Салихова задаёт правильные вопросы»

01 Июня 2021, 21:08,

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поддержал вышедшую из совета директоров московского клуба Зарему Салихову. 

Весной 2021 года Зарема Салихова оставила совета директоров «Спартака», так как была не согласна с выбором нового главного тренера. По мнению Салиховой, последнее место работы Витории в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии вызывает большие сомнения относительно его нынешней квалификации. 

Роман Широков в разговоре с Сергеем Егоровым для «РБ Спорта» поддержал Салихову. По мнению бывшего футболиста, Салихова умело привлекает внимание к своему клубу, а в дальнейшем может вернуться на руководящий пост, если к зиме Витория не приведёт команду в гонку за чемпионство. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Роман Широков, Зарема Салихова
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