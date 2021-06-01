Широков: «Зарема Салихова задаёт правильные вопросы»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поддержал вышедшую из совета директоров московского клуба Зарему Салихову.

Весной 2021 года Зарема Салихова оставила совета директоров «Спартака», так как была не согласна с выбором нового главного тренера. По мнению Салиховой, последнее место работы Витории в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии вызывает большие сомнения относительно его нынешней квалификации.

Роман Широков в разговоре с Сергеем Егоровым для «РБ Спорта» поддержал Салихову. По мнению бывшего футболиста, Салихова умело привлекает внимание к своему клубу, а в дальнейшем может вернуться на руководящий пост, если к зиме Витория не приведёт команду в гонку за чемпионство.