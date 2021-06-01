Оздоев: «Домашнее поражение «Брюгге» - стопроцентная случайность»

Игрок «Зенита» Магомед Оздоев дал оценку выступлению питерской команды в Лиге чемпионов 2020/21.

Оздоев считает, что домашнее поражение бельгийскому «Брюгге» было случайностью. Также полузащитник видит невезение в играх против дортмундской «Боруссии» и «Лацио», когда многие голевые моменты «Зенит» не смог реализовать.

В интервью на Sport24 Оздоев надеется, что следующее выступление «Зенита» в Лиге чемпионов будет куда удачней, хоть футболист и видит большую разницу между РПЛ и ЛЧ.

По итогам сезона 2020/21 «Зенит» занял первое место в российской Премьер-лиге, поэтому выйдет в Лигу чемпионов сразу в групповой этап.