Оздоев сравнил Лоськова с де Брёйне

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев считает, что у бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Лоськова могло бы быть большое будущее в европейской команде.

Как рассуждает Оздоев, главное отличие Лоськова от Кевина де Брёйне в том, что бельгиец больше двигается и более скоростной футболист, нежели россиянин. Зато у Лоськова есть чуйка на голы, которая во много раз выше, чем у де Брёйне. Оздоев сказал в интервью для Sport24, что у Лоськова получилась бы отличная карьера, если бы он перешёл в европейский клуб.

Прощальный матч Дмитрий Лоськов провёл в 2017 году, когда «Локомотив» играл с «Оренбургом». Лоськов отыграл всего 13 минут, после чего уступив место Алексею Миранчуку.