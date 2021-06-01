Боец Наврозов: «С Семёновым мы потратили в ночном клубе по 300 тысяч рублей»

Представитель боёв на голых руках Гаджи Наврозов, а также бывший футбольный защитник, рассказал о годах, когда играл за хабаровский СКА.

Наврозов выступал за СКА с 2010 по 2011 год, проведя за команду 22 матча. Одноклубником будущего бойца был действующий защитник сборной России Андрей Семёнов.

Как рассказал Наврозов в интервью для YouTube-канала «Разрешите вас перебить», однажды вместе с Семёновым им пришлось потратить 200-300 тысяч в ночном клубе: «Получаем деньги, идём с Семёновым в клуб и оставляем там две наших зарплаты в хабаровском СКА. А потом Евгений Луценко говорит, что потратил в клубе три тысячи рублей. Мы смеёмся и говорим ему: «Какие три тысячи? Мы 200-300 тысяч оставили». После этого в холодильнике у нас была только красная икра и масло с хлебом».

После СКА Наврозов отыграл ещё один сезон за тверскую «Волгу» и завершил карьеру.