Боец Наврозов: «С Семёновым мы потратили в ночном клубе по 300 тысяч рублей»

|
01 Июня 2021, 20:02,
|
|
Представитель боёв на голых руках Гаджи Наврозов, а также бывший футбольный защитник, рассказал о годах, когда играл за хабаровский СКА.
Наврозов выступал за СКА с 2010 по 2011 год, проведя за команду 22 матча. Одноклубником будущего бойца был действующий защитник сборной России Андрей Семёнов.
Как рассказал Наврозов в интервью для YouTube-канала «Разрешите вас перебить», однажды вместе с Семёновым им пришлось потратить 200-300 тысяч в ночном клубе: «Получаем деньги, идём с Семёновым в клуб и оставляем там две наших зарплаты в хабаровском СКА. А потом Евгений Луценко говорит, что потратил в клубе три тысячи рублей. Мы смеёмся и говорим ему: «Какие три тысячи? Мы 200-300 тысяч оставили». После этого в холодильнике у нас была только красная икра и масло с хлебом».
После СКА Наврозов отыграл ещё один сезон за тверскую «Волгу» и завершил карьеру.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ахмат, Андрей Семёнов, Евгений Луценко